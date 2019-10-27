27.10.2019 16:16

Афера на 7 миллионов: чиновника ждет суд (ФОТО)

В Харькове полиция сообщила о подозрении в совершении служебной халатности экс-начальнику одного из управлений Департамента.



//hk.npu.gov.ua

Противоправные действия должностного лица повлекли тяжкие последствия в виде материального ущерба государственному и областному фондам окружающей среды на общую сумму более 7 миллионов гривен.

В течение 2014 года 66-летний начальник одного из управлений Департамента Харьковской областной государственной администрации, во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, допустил служебную халатность.

Чиновник недобросовестно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы с нарушением закона.

Такое отношение служащего к выполнению возложенных на него обязанностей повлекло за собой тяжкие последствия в виде необоснованного завышения стоимости оборудования, которое входит в стоимость работ, которые выполнялись.

Действия ексчиновника привели к завышению стоимости указанных работ и перечисление из бюджета завышенной их стоимости.

В 2017 году следственным управлением ГУНП в Харьковской области, сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного расследования следователем было установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении 66-летнему государственному служащему в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.