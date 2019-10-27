Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный обгон: ВАЗ с пожилой парой вылетел на встречку под грузовик
27.10.2019  17:22   

Смертельный обгон: ВАЗ с пожилой парой вылетел на встречку под грузовик

В аварии погибла пассажирка Жигулей, а водитель - в больнице.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 октября в 09:45 на автодороге «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта» вблизи села Слобожанское Нововодолажского района 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ЗИЛ под управлением 37-летнего жителя Чугуевского района.
 
В результате ДТП погибла 61-летняя пассажирка ВАЗа. Еще пострадал водитель легковушки. С травмами его госпитализировали в хирургическое отделение Харьковской областной клинической больницы. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, нова водолага, чугуев
 
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