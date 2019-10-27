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27.10.2019  18:12   

Ночное ДТП: водила чеха пошел на таран столба и сбежал

Авария произошла на улице Черновола.


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Как сообщили в прес-службе атрульной полиции, около трех часов ночи 26 октября 2019 года патрульные получили вызов на ДТП на улице Черновола, 50.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Skoda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие-электроопору.
 
 Водитель автомобиля покинул место ДТП до приезда полиции.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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