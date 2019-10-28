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28.10.2019  12:11   

ДТП на Алексеевке: штурм островка безопасности - информация полиции (ФОТО)

Авария произошла на проспекте Л. Свободы.


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Как сообщили в Патрульной полиции, вечером - около 22:45 26 октября 2019 года  патрульные получили вызов на ДТП на проспекте Людвига Свободы, 35.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Lexus не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие-островок безопасности и бордюрный камень.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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