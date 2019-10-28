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28.10.2019  09:22   

Нерадивый тракторист оставил без тепла и газа более 600 жителей харьковского пригорода

Как сообщили в Харьковгаз, силами ремонтников постараются устранить аварию 28 октября


://kh.104.ua

Как следует из заявления регионального монополиста: в воскресенье 27 октября в с. Липцы Харьковского района трактором сторонней организации поврежден газопровол высокого давления.

 В результате повреждения газопровода, без газа остались около 600 потребителей.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  разрытие, газ, труба, харьков, повреждение
 
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