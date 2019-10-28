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28.10.2019  09:45   

Харьковские пожары унесли жизни троих людей

Спасатели успели спасти одного и эвакуировать из опасных зон еще троих человек.


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В течение недели, с 21 по 28 октября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 189 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 74 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для предоставления помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 33 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 8 - на дежурство, 52 - другие выезды.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 получили травмы. Во время ликвидации пожаров пожарные спасли 1 и эвакуировали из опасных зон 3 человек.

На месте возникновения чрезвычайных происшествий погибло 2, травмированы 2 и спасен 1 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, всего было обнаружено и обезврежено 47 боеприпасов, из которых: 2 авиабомбы, 23 артснаряд, 19 минометных мин и 3 гранаты.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, жертва
 
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