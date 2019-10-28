Главная Новости Криминал и происшествия В МВД прокомментировали пожар возле дома кандидата на должность председателя Харьковской ОГА (ФОТО)
28.10.2019  11:40   

В МВД прокомментировали пожар возле дома кандидата на должность председателя Харьковской ОГА (ФОТО)

Полиция расследует возгорание автомобиля возле дома кандидата на должность председателя Харьковской обладминистрации Алексея Кучера


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, сообщение о возгорании микроавтобуса Volksvagen Transporter возле дома по улице Ярославской поступило 27 октября в 2:10.

На место выезжали сотрудники ГСЧС, следственно-оперативная группа. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело, пострадавших нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.           

Причина возгорания устанавливается.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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