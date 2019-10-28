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28.10.2019  12:55   

ДТП с бетономешалкой заблокировало мост в центре (ФОТО)

Очевидцы сообщают о большой пробке.


ДТП с бетономешалкой заблокировало мост в центре (ФОТО)

Как сообщают очевидцы в соцсетях - Кооперативная стоит в пробке.

Возле моста начало Московского проспекта - авария бетономешалки и легковушки.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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