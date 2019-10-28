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28.10.2019  13:07   

Найден труп под Горбатым мостом (ФОТО)

Соцсети сообщают о страшной находке.


//t.me

Под Горбатым мостом, как сообщают очевидцы, найден труп.

Возможно, речь идет об утопленнике.

На месте работает следствено-оперативная группа.

Официальной информации пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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