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28.10.2019  13:19   

ДТП: в Харькове столкнулись Скорая помощь и полицейский Prius (ФОТО)

Авария произошла на Московском проспекте.


//facebook.com/policecontrolukraine
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 27 октября 2019 года, около 19:50 на проспекте Московском, 197 произошло ДТП с участием служебного автомобиля Toyota Prius и автомобиля БСМП Peugeot Boxer.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Тэги:  дтп, скорая и полиция, харьков
 
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