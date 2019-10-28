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28.10.2019  13:51   

ДТП: на пешеходном переходе сбили мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии на Лесопарковской, 7 сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщают в соцсетях, на Шишковке водитель на Porsche Cayenne сбил мужчину на пешеходном переходе.
 
У мужчины разбита голова, «скорая» и копы на месте.
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, сбили пешехода, харьков, авария
 
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