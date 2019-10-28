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28.10.2019  14:31   

На ХТЗ - шантаж владельцев автомобилей (ФОТО)

Сегодня, 28 октября 2019 года на все машины на парковке налепили сообщение.

Как сообщают очевидцы в соцсети, сегодня 28 октября 2019 года на все машины на парковке налепили сообщений шантажистов.

Инцидент произошел в Индустриальном районе.

Тэги:  шантаж, рэкет, харьков
 
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