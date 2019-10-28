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28.10.2019  15:16   

Обнаружен труп на Салтовском шоссе (ФОТО)

Очевидцы сообщают о найденном мертвом теле.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, труп мужчины найден на Салтовском шоссе, 246-А.

Копы на месте, подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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