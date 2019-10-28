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28.10.2019  16:19   

Смертельная полночь: под колесами авто погиб пешеход

Трагедия произошла на трассе Харьков-Сумы.


//znaj.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 октября около 23:50 на автодороге Харьков-Сумы вблизи села Подворки Дергачевского района 47-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и сбил пешехода.
 
От полученных травм 43-летний житель Харьковского района скончался на месте.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков
 
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