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28.10.2019  19:41   

Ночью горел магазин на Данилевского: копы открыли дело

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту возгорания магазина.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о возгорании у входа в магазин на улице Данилевского поступило в Шевченковский отдела полиции 25 октября около 2:30.
 
По адресу выезжали руководители, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники ГСЧС.
 
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, собрали вещественные доказательства.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются убытки вызваны владелицы, выясняются все обстоятельства.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар, горел магазин, харьков, бутик
 
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