Главная Новости Криминал и происшествия Водитель на люкс-авто сбил 80-летнего дедушку: подробности от полиции
29.10.2019  12:13   

Водитель на люкс-авто сбил 80-летнего дедушку: подробности от полиции

Пешеход находится в больнице.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполции, авария, которой ранее писали, произошла 28 октября около 13:00 в переулке 1-й Лесопарковский в Киевском районе.
 
48-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne совершил наезд на 80-летнего мужчину.
 
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
 
По адресу выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
 
Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции.
 
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил старика, харьков
 
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