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29.10.2019  13:13   

Труп у Горбатого моста: информация от стражей порядка

Мертвый мужчина был психически нездоров.


//zi.ua
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нцполиции информация о трупе в реке поступила к правоохранителям 28 октября в 09:30.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
 
Стражи порядка установили личность умершего - им оказался 69-летний харьковчанин, при жизни страдавший психическими расстройствами.
 
Во время осмотра тела эксперты не выявили следов насильственной смерти. Силовики зарегистрировали данные о случившемся в Журнале единого учета Московского райотдела, решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Тэги:  труп, смерть, харьков
 
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