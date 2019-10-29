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29.10.2019  12:49   

Хулиган повалил на землю и избил мать, не давшую ему денег

Вынесен приговор сыну, избившему мать в магазине.


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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который набросился с кулаками на мать. 
 
Согласно данным расследования, 6 ноября 2018 года мужчина увидел возле местного магазина своих мать и крестную.
 
Он попросил у родственницы дать взаймы, на что та ответила отказом.
 
Разозливнийся отпрыск затолкал ее в магазин, повалил на пол и начал бить.
 
Спас женщину от потерявшего над собой контроль сына директор магазина, выведшего лозовчанина на улицу.
 
Но обвиняемый не успокоился, вернулся и еще раз ударил мать головой в лицо. 
 
В суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что просил всего 30 гривен на еду.
 
По словам мужчины, мать отказала ему и посоветовала устроиться на работу.
 
Суд признал лозовчанина виновным в хулиганстве и приговорил к двум годам лишения свободы.
 
Идет срок подачи апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  хулиганство, избил мать, харьков, лозовая
 
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