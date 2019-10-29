29.10.2019 12:49

Хулиган повалил на землю и избил мать, не давшую ему денег

Вынесен приговор сыну, избившему мать в магазине.



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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который набросился с кулаками на мать.

Согласно данным расследования, 6 ноября 2018 года мужчина увидел возле местного магазина своих мать и крестную.

Он попросил у родственницы дать взаймы, на что та ответила отказом.

Разозливнийся отпрыск затолкал ее в магазин, повалил на пол и начал бить.

Спас женщину от потерявшего над собой контроль сына директор магазина, выведшего лозовчанина на улицу.

Но обвиняемый не успокоился, вернулся и еще раз ударил мать головой в лицо.

В суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что просил всего 30 гривен на еду.

По словам мужчины, мать отказала ему и посоветовала устроиться на работу.

Суд признал лозовчанина виновным в хулиганстве и приговорил к двум годам лишения свободы.

Идет срок подачи апелляции.