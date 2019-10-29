29.10.2019 13:37

Депутат скрыл имущество на миллион гривен

Под Харьковом полиция займется "забывчивым" народным избранником.



//kvpu.org.ua

Как сообщает Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции в Харьковской области депутата Малоданиловской объединенной территориальной громады обвиняют в умышленном сокрытии имущества от декларирования.

Согласно данным НАПК, Александр Заболотный не указал в документах за 2016 год информацию о корпоративных правах, нежилом помещении и нескольких квартирах, которые принадлежат ему с женой. Мужчина также умолчал о финансовых обязательствах и автомобиле своей супруги. Кроме того, сведения о полученных парой доходах и двух машинах оказались неточными.

Нацагентство направило свои выводы о действиях, подпадающих под статью 366-1 УК Украины ("декларирование недостоверной информации"), в полицию. Депутату грозит штраф до 51 тысячи гривен, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет.