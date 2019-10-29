29.10.2019 09:55

Спасатели вырезали пассажирку из ВАЗ-овского раритета гидравлическими ножницами и пневмоинструментом

Ночная аварийная "парковка" в столб на ХТЗ привела к тому, что пассажира зажало между сидением и конструкциями авто.



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29 окт. в 2:13 на проспекте Александровском города Харькова, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ 21011 не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара 34-летняя пассажирка автомобиля зажало между сиденьем и конструкциями кузова транспортного средства .

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле. С помощью гидравлических ножниц и пневмоинструмента было деблокировано женщину из разбитой машины.

Пострадавшую доставили в 4-й городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с диагнозом перелом таза. Водителю была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют работники Нацполиции.