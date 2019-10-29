Главная Новости Криминал и происшествия Утренняя толчея в районе Нового моста закончилась ДТП, пробкой и госпитализацией пострадавших (ФОТО)
29.10.2019  11:21   

Утренняя толчея в районе Нового моста закончилась ДТП, пробкой и госпитализацией пострадавших (ФОТО)

Для установления всех обстоятельств произошедшего копы вызвали на место следственно-оперативную группу


Фото: Патрульная полиция

в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Авария произошла сегодня коло 07:30 на улице Большой Панасовской, 90. На дороге не разминулись ВАЗ 21063 и Chevrolet.

В результате травмы получили водитель и пассажир "шестерки", бригада скорой помощи доставила их в больницу. Для установления всех обстоятельств произошедшего патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.10 Криминал и происшествия Водитель на люкс-авто сбил 80-летнего дедушку: подробности от полиции 29.10 Криминал и происшествия Спасатели вырезали пассажирку из ВАЗ-овского раритета гидравлическими ножницами и пневмоинструментом 29.10 Криминал и происшествия Водитель «Нивы» пренебрег правилами и смел с перекрестка скутеристку
 
 

Видео

В Харькове отмечают 75-ю годовщину освобождения Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 