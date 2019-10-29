29.10.2019 11:21

Утренняя толчея в районе Нового моста закончилась ДТП, пробкой и госпитализацией пострадавших (ФОТО)

Для установления всех обстоятельств произошедшего копы вызвали на место следственно-оперативную группу



Фото: Патрульная полиция

в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Авария произошла сегодня коло 07:30 на улице Большой Панасовской, 90. На дороге не разминулись ВАЗ 21063 и Chevrolet.

В результате травмы получили водитель и пассажир "шестерки", бригада скорой помощи доставила их в больницу. Для установления всех обстоятельств произошедшего патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.