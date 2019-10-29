29.10.2019 13:31

Внимание! Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП: сбита девушка

Ищут водителя, погубившего мать малыша под Харьковом.



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В социальной сети появилось обращение за помощью в розыске свидетей смертельной аварии.

"Около 21:00 28 октября 2019 года в поселке Высоком насмерть сбили девушку.

Маленький ребенок остался без матери!

Водитель скрылся с места преступления, даже не остановившись.

Если есть свидетели или, возможно, запись с видеорегистратора, просьба сообщить по тел: 0957719358 или в полицию.

На данный момент известно только, что был автомобиль Рено, модель и номера не запомнили.