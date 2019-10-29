Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП: сбита девушка
29.10.2019  13:31   

Внимание! Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП: сбита девушка

Ищут водителя, погубившего мать малыша под Харьковом.


facebook.com
В социальной сети появилось обращение за помощью  в розыске свидетей смертельной аварии.
 
"Около 21:00 28 октября 2019 года в поселке Высоком насмерть сбили девушку.
 
Маленький ребенок остался без матери!
 
Водитель скрылся с места преступления, даже не остановившись.
 
Если есть свидетели или, возможно, запись с видеорегистратора, просьба сообщить по тел: 0957719358 или в полицию.
 
На данный момент известно только, что был автомобиль Рено, модель и номера не запомнили.
Тэги:  дтп, розыск свидетелей, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.10 Криминал и происшествия Водитель на люкс-авто сбил 80-летнего дедушку: подробности от полиции 29.10 Криминал и происшествия Утренняя толчея в районе Нового моста закончилась ДТП, пробкой и госпитализацией пострадавших (ФОТО) 29.10 Криминал и происшествия Спасатели вырезали пассажирку из ВАЗ-овского раритета гидравлическими ножницами и пневмоинструментом
 
 

Видео

В Харькове отмечают 75-ю годовщину освобождения Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 