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29.10.2019  15:25   

Хитрость "с душком" - в Харькове магазин косметики оштрафовали на 125 тыс. грн

Не согласная с итогами проверки владелица магазина предоставила в суд документы, изготовленные уже после проведения инспекции.


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Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

По данным управления, во время проверки одного из магазинов профессиональной косметики в Харькове инспекторы зафиксировали факт допуска к работе администратора без надлежащего оформления трудовых отношений. На момент проверки владелица предприятия не предоставила документов, которые подтвердили бы официальное оформление трудовых отношений с работником.

Облуправления оштрафовало частное предприятие. Но владелица не согласилась со штрафом и обратилась в суд.

Суд в свою очередь установил, что все документы, на которые истец ссылалась в административном иске, были изготовлены уже после проверки.

Таким образом ФЛП, использующим наемный труд, допустила к работе работника без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и сообщение ДФС.

Предпринимательницы придется уплатить в государственный бюджет штраф в размере 125 тыс. Грн.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  предприниматель, штраф, наем, харьков, инспекция
 
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