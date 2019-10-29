29.10.2019 15:25

Хитрость "с душком" - в Харькове магазин косметики оштрафовали на 125 тыс. грн

Не согласная с итогами проверки владелица магазина предоставила в суд документы, изготовленные уже после проведения инспекции.



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Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

По данным управления, во время проверки одного из магазинов профессиональной косметики в Харькове инспекторы зафиксировали факт допуска к работе администратора без надлежащего оформления трудовых отношений. На момент проверки владелица предприятия не предоставила документов, которые подтвердили бы официальное оформление трудовых отношений с работником.

Облуправления оштрафовало частное предприятие. Но владелица не согласилась со штрафом и обратилась в суд.

Суд в свою очередь установил, что все документы, на которые истец ссылалась в административном иске, были изготовлены уже после проверки.

Таким образом ФЛП, использующим наемный труд, допустила к работе работника без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и сообщение ДФС.

Предпринимательницы придется уплатить в государственный бюджет штраф в размере 125 тыс. Грн.