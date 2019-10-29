29.10.2019 15:38

В харьковской тюрьме отгуляли свадьбу (ФОТО)

Торжественная церемония прошла в Холодногорской колонии.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 29 октября 2019 в Холодногорской колонии состоялась свадьба.

В этот день был зарегистрирован брак осужденного Антона со своей невестой Любовью.

Они познакомились два года назад во время отдыха в кафе в городе Лозовая.

Со временем это знакомство переросло в глубокое любви друг к другу.

Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение жениться и официально зарегистрировать свой брак.

От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 суток.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.