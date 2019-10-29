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29.10.2019  15:38   

В харьковской тюрьме отгуляли свадьбу (ФОТО)

Торжественная церемония прошла в Холодногорской колонии.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 29 октября 2019 в Холодногорской колонии состоялась свадьба.
 
В этот день был зарегистрирован брак осужденного Антона со своей невестой Любовью. 
 
Они познакомились два года назад во время отдыха в кафе в городе Лозовая. 
 
Со временем это знакомство переросло в глубокое любви друг к другу. 
 
Во время краткосрочных свиданий пара приняла решение жениться и официально зарегистрировать свой брак. 
 
От имени администрации учреждения молодой семейной паре было предоставлено внеочередное длительное свидание сроком на 3 суток.
 
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.
Тэги:  тюрьма, свадьба, харьков
 
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