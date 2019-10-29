Главная Новости Криминал и происшествия Разыскивается эффектная воровка: девушка украла смартфон со стойки (ВИДЕО)
29.10.2019  16:13   

Разыскивается эффектная воровка: девушка украла смартфон со стойки (ВИДЕО)

Пользователи соцсети обратились за помощью к харьковчанам, выставив видео преступления.


//t.me

В соцсети появилось видео момента кражи смартфона.

Воровстов гаджета произошло на Юбилейном проспекте.  

Пошутив на тему того, что злоумышленница стащила девайс без подзарядки, пользователь сети обращается к харьковчанам за помощью: "если кто узнал данную особу, просьба сообщить, украла телефон".

Писать : @shikarnaya_anastasya

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, розыск
 
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