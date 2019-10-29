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29.10.2019  16:43   

В лесу на ХТЗ найден скелет женщины

Труп был обнаружен в районе станции Лосево.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, информация о трупе в лесопосадке на улице Лосевской поступила в местный райотдел в 09:03 29 октября 2019 года.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт.
 
Правоохранители не выявили на теле женщины следов насильственной смерти.
 
На вид ей было около 45-50 лет, личность погибшей сейчас устанавливают.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, труп, харьков, женщина
 
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