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29.10.2019  17:04   

Водитель чуть не утопил автомобиль (ФОТО)

Авто скатилось в реку.


//t.me
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 29 октября 2019 года днем, около 13:00, патрульные приехали на вызов.
 
На месте был хозяин, который пояснил, что авто само скатилось в реку, так как он забыл поставить на ручник.
 
Хозяин самостоятельно вызвал эвакуатор, чтобы достать машин.
 
Тэги:  авария, скатился автомобиль, харьков
 
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