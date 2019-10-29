29.10.2019 17:04

Водитель чуть не утопил автомобиль (ФОТО)

Авто скатилось в реку.



//t.me

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 29 октября 2019 года днем, около 13:00, патрульные приехали на вызов.

На месте был хозяин, который пояснил, что авто само скатилось в реку, так как он забыл поставить на ручник.

Хозяин самостоятельно вызвал эвакуатор, чтобы достать машин.