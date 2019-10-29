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29.10.2019  17:41   

Внимание! Уехала а Харьков и пропала девушка (ФОТО)

Полиция разыскивает Елизавету Кучер.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, Волчанский отдел правоохранителей разыскивает Елизавету Кучер, 2002 года рождения.
 
Девушка 18 октября поехала в город Харьков и по настоящее время не выходит на связь.
 
Ее приметы: рост 160-165 см, светло-русые длинные волосы, карие глаза, худощавое, на правом возрасте родинка.
 
Была одета в серые джинсы, бордовую кофту, синюю куртку, белые кроссовки.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить по телефону: (5741) 4-26-66, 102 или любым другим удобным способом.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, харьков, волчанск
 
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