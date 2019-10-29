Внимание! Уехала а Харьков и пропала девушка (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам зодиака на 29 октября 2019 29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 29 октября Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.