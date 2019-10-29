29.10.2019 19:58

Извращенец приставал к девушке-копу в ста метрах от райотдела: спас иностранец

У пострадавшей медики диагностировали синяк на внутренней стороне ноги.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, инцидент произошел на улице Толбухина, в сотне метров от Шевченковского отдела полиции.

24-летняя лейтенант полиции возвращалась из суда, когда сзади к ней подбежал неизвестный и просунул руку девушке между ног.

К счастью, к ней на помощь пришел 33-летний гражданин Марокко, который задержал нарушителя.

Им оказался 30-летний житель Салтовки.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 153 УК Украины ("насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом").

У пострадавшей медики диагностировали синяк на внутренней стороне ноги.