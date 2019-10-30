Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно, мошенники! Старушка отдала аферистам 60 000 гривен
30.10.2019  12:16   

Осторожно, мошенники! Старушка отдала аферистам 60 000 гривен

82-летняя пенсионерка передала сбережения за непривлечение к уголовной ответственности своего сына.


//niknews.mkua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 октября около 12:00 на мобильный телефон бабушки позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, а для его освобождения нужны деньги.
 
Уже через час возле квартиры по месту жительства пожилая женщина передала неизвестному денежные сбережения.    
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Сейчас полицейскими принимаются меры для установления личности злоумышленника и его задержания.
 
Полиция Харьковщины призывает граждан быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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