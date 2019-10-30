30.10.2019 12:16

Осторожно, мошенники! Старушка отдала аферистам 60 000 гривен

82-летняя пенсионерка передала сбережения за непривлечение к уголовной ответственности своего сына.



//niknews.mkua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 28 октября около 12:00 на мобильный телефон бабушки позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в ДТП, а для его освобождения нужны деньги.

Уже через час возле квартиры по месту жительства пожилая женщина передала неизвестному денежные сбережения.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Сейчас полицейскими принимаются меры для установления личности злоумышленника и его задержания.

Полиция Харьковщины призывает граждан быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!