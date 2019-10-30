30.10.2019 13:27

Иностранец забрался в квартиру, избил и чуть не задушил хозяйку

Вынесен приговор преступнику, который отпустил глухонемую женщину только при угрозе лишиться своего "достоинства".



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Московский райсуд Харькова вынес приговор мужчине, который грабя квартиру пытался задушить хозяйку.

По данным расследования, в последний день октября 2017 года гражданин Азербайджана решил ограбить квартиру, залез в нее, забрал 110 гривен и хотел вынести телевизор.

Прежде чем уйти, преступник решил осмотреть шкафы.

Но в этот момент его застала пожилая хозяйка.

Мужчина набросился на глухонемую женщину, нанес несколько ударов, повалил на пол и надавил коленом на шею.

Звуки борьбы и крики потерпевшей услышала соседка, которая и спугнула подсудимого.

В ходе разбирательства обвиняемый заявил, что пенсионерка схватила его за гениталии, поэтому он оттолкнул ее.

Мужчина заявил, что не бил жертву и не пытался ее душить. Однако женщина, которая является инвалидом детства, опровергла его показания.

Суд признал уроженца Азербайджана виновным в разбое и приговорил к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того правонарушитель выплатит потерпевшей 11 тысяч гривен.

Сейчас идет срок подачи апелляции.