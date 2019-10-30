В харьковском метро женщина упала на ступеньках и умерла

Трагический случай произошел 30 октября на станции метро «Спортивная» в Харькове.
По лестнице, ведущей на выход со станции, шла женщина. Неожиданно она упала.
Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть горожанки. Об этом сообщил СМИ харьковчанин Александр, которые утром ехал на работу и стал очевидцем трагедии.
В пресс-службе Харьковского метрополитена информацию о смерти женщины подтвердили. «Произошло это на пешеходном выходе №2. Это территория КП "Подземный город". Прохожие вызвали "скорую", но было уже поздно», - отметил пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.
30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
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