30.10.2019 10:10

В харьковском метро женщина упала на ступеньках и умерла

Трагический случай произошел 30 октября на станции метро «Спортивная» в Харькове.



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По лестнице, ведущей на выход со станции, шла женщина. Неожиданно она упала.

Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть горожанки. Об этом сообщил СМИ харьковчанин Александр, которые утром ехал на работу и стал очевидцем трагедии.

«Приезжали врачи "скорой", но не могли помочь. Женщине на вид около 60 лет. Прилично одета. Вроде бы стало плохо с сердцем», - сообщил детали Александр.

В пресс-службе Харьковского метрополитена информацию о смерти женщины подтвердили. «Произошло это на пешеходном выходе №2. Это территория КП "Подземный город". Прохожие вызвали "скорую", но было уже поздно», - отметил пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.