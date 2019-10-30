30.10.2019 10:41

В одно из харьковских РОВД принесли арсенал (ФОТО)

В Основянском районе жители добровольно сдали оружие в полицию



://hk.npu.gov.ua

Жители района принесли в полицию 5 гладкоствольных ружей, 2 пистолета травматического действия, охотничий нож, снаряды и патроны.

Граждане, которые во время месячника добровольно сдали в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

Полиция напоминает, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины.