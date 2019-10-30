В одно из харьковских РОВД принесли арсенал (ФОТО)

В Основянском районе жители добровольно сдали оружие в полицию
Жители района принесли в полицию 5 гладкоствольных ружей, 2 пистолета травматического действия, охотничий нож, снаряды и патроны.
Граждане, которые во время месячника добровольно сдали в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.
Полиция напоминает, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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