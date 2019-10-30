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30.10.2019  11:31   

Пограничники вычислили авто-леди на ворованном Лексусе

Украина пыталась вернуться на родину на элитном внедорожнике, находящемся в международном розыске.


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Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничной службы, 29 октября в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль "Лексус", на котором украинка 1980 года планировала въехать с территории России.

Однако во время проверки документов пограничники установили, что автомобиль находится в международном розыске как похищенный.

Об обнаружении транспортного средства правоохранители сообщили Укрбюро Интерпола. Машину передали сотрудникам полиции.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  авто, гоптовка, харьков, пограничник, лексус, ворованный
 
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