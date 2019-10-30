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30.10.2019  12:52   

ДТП: два водилы неудачно поделили проспект (ФОТО)

На Новых Домах столкнулись немец и ВАЗ.


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Как сообщили в Патрульной полиции, 30 октября 2019 года около 9 часов утра  патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 206/1.
 
По предварительной информации участниками аварии стали автомобили Volkswagen и ВАЗ 21150.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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