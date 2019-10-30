Главная Новости Криминал и происшествия Смерть в метро, на дороге и в переулке в центре города: утро забрало жизни трех человек (ФОТО, ВИДЕО)
30.10.2019  13:39   

Смерть в метро, на дороге и в переулке в центре города: утро забрало жизни трех человек (ФОТО, ВИДЕО)

Внезапно оборвалась жизнь трех человек.


//t.me
Как сообщают соцсети, на улице в Харькове внезапно умер дедушка-велосипедист. 
 
Очевидцы информируют о мертвом теле в Плетневском переулке.
 
Ранее, как сообщила пресс-служба Харьковского метропоолитена в переходе на станции "Спортивная" умерла женщина.
 
Харьковчанка упала на территории пешеходного выхода №2. В 07:34 на место происшествия приехала скорая, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины. Подробности случившегося сейчас устанавливаются.
 
 
 
Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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