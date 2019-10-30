30.10.2019 15:18

Растрата девяти миллионов или Преступный гешефт на мусоре

Расследуется дело о махинации с завладением имущества и служебной халатности главного инженера филиала Шебелинкагаздобыча.



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Прокуратура Харьковской области обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователями ГУНП Харьковской области, по факту завладения имуществом в крупном размере директором ООО и служебной халатности главного инженера филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча».

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, установлено, что между филиалом газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о предоставлении услуг по вывозу и утилизации отходов бурения и договор о предоставлении услуг по вывозу и утилизации отходов бурения на скважине № 185 МЕЛИХОВСКЕ ГКМ на общую сумму 9 045 472,80 грн.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы установлено, что утилизация отходов бурения на соответствующей скважине по договорам документально не подтверждается. И на счет ООО необоснованно перечислено денежные средства в сумме более 9000000 гривен

В настоящее время директору ООО прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Также главному инженеру филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществляет УСБУ в Харьковской области и УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ ЧП Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.