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30.10.2019  16:09   

Внимание! Во второй раз за месяц пропал мальчик (ФОТО)

Харьковская полиция разыскивает Никиту Макарова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Немышлянского отдела полиции устанавливается местонахождение Никиты Макарова, 2005 года рождения, который 26 октября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: рост 150 см, волосы темные, короткая е , худощавого телосложения.
 
Одет в куртку черного цвета, серые брюки, кроссовки.
 
Парень может находиться у знакомого в Купянском районе или в городе Киеве.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом.
 
Отметим, что Никита уже пропадал в начале октября.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, сбежал, харьков
 
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