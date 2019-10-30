30.10.2019 16:49

Чиновник положил в карман более 600 тысяч гривен и предстанет перед судом

Прокуратура сообщила о подозрении директору ООО, завладел бюджетными средствами во время ремонта дороги.



//finance.liga.net

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователями СУ ГУНП Харьковской области, по факту покушения на завладение бюджетными средствами должностными лицами ООО при проведении капитального ремонта дорожного покрытия в г.. Первомайский Харьковской области.

По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчаков, установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью при проведении в октябре-ноябре 2018 ремонтных работ по некоторым из центральных улиц в г.. Первомайский, завысили расходы на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 630 тыс.гривен.

Сейчас директору соответствующего ООО сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК (покушение на завладение бюджетными средствами, совершенное в крупных размерах).

Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществляет УСБУ в Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.