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30.10.2019  16:49   

Чиновник положил в карман более 600 тысяч гривен и предстанет перед судом

Прокуратура сообщила о подозрении директору ООО, завладел бюджетными средствами во время ремонта дороги.


//finance.liga.net
Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователями СУ ГУНП Харьковской области, по факту покушения на завладение бюджетными средствами должностными лицами ООО при проведении капитального ремонта дорожного покрытия в г.. Первомайский Харьковской области.
 
По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчаков, установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью при проведении в октябре-ноябре 2018 ремонтных работ по некоторым из центральных улиц в г.. Первомайский, завысили расходы на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 630 тыс.гривен.
 
Сейчас директору соответствующего ООО сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК (покушение на завладение бюджетными средствами, совершенное в крупных размерах).
 
Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществляет УСБУ в Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кажа, мошенничество, харьков
 
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