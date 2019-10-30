30.10.2019 18:03

Угон авто в Киеве: отстранен от работы руководитель райотдела полиции (ВИДЕО)

Выясняется причастность работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления.



//tsn.ua

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области продолжаются мероприятия, направленные на выяснение возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления.

Напомним, что 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его элитный автомобиль и утверждает, что работники харьковской милиции причастны к управлению похищенным транспортным средством.

По данному факту руководством ГУНП в Харьковской области было назначена служебная проверка, в ходе которой двое сотрудников полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как руководитель, который несет персональную ответственность за состояние дисциплины в подразделении, а также за ненадлежащее реагирование на обращения граждан, на время проверки отстранен от исполнения должностных обязанностей начальник городского отдела полиции, в подчинении которого находился один из полицейских.

По факту обращения потерпевшего следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура Харьковской области определила подследственность расследования указанного уголовного производства, которое будут осуществлять работники ГБР.

Ход работы по выяснению обстоятельств данного происшествия находится на личном контроле руководителя областного полицейского главка.