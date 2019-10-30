Главная Новости Криминал и происшествия Угон авто в Киеве: отстранен от работы руководитель райотдела полиции (ВИДЕО)
30.10.2019  18:03   

Угон авто в Киеве: отстранен от работы руководитель райотдела полиции (ВИДЕО)

Выясняется причастность работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления.


//tsn.ua
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области продолжаются мероприятия, направленные на выяснение возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления.
 
Напомним, что 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его элитный автомобиль и утверждает, что работники харьковской милиции причастны к управлению похищенным транспортным средством.  
 
По данному факту руководством ГУНП в Харьковской области было назначена служебная проверка, в ходе которой двое сотрудников полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.
 
Как руководитель, который несет персональную ответственность за состояние дисциплины в подразделении, а также за ненадлежащее реагирование на обращения граждан, на время проверки отстранен от исполнения должностных обязанностей начальник городского отдела полиции, в подчинении которого находился один из полицейских.
 
По факту обращения потерпевшего следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура Харьковской области определила подследственность расследования указанного уголовного производства, которое будут осуществлять работники ГБР.
 
Ход работы по выяснению обстоятельств данного происшествия находится на личном контроле руководителя областного полицейского главка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон авто, отстранен полицейский, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Криминал и происшествия Полицейский - сообщник угонщиков: идет служебная проверка 13.03 Криминал и происшествия Поймали угонщика советской автоклассики (ФОТО)
 
 

Видео

Владимир Зеленский призвал инвесторов не "проспать" Украину
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 