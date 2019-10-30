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30.10.2019  19:48   

Любитель травки может сесть на три года

Жителю Харьковщины сообщили о подозрении за хранение наркотических средств.


//korrespondent.net
Как сообщает ГУ Нацполиции в сентябре 2019 года участковый офицер Первомайского отдела полиции разоблачил в совершении правонарушения 56-летнего жителя села Михайловка.
 
Во время осмотра домовладения мужчины следственно-оперативная группа районной полиции обнаружила и изъяла вещество растительного происхождения.
 
Вещественные доказательства были направлены отдельного исследования. Согласно заключению эксперта, изъято вещество является особо опасным наркотическим средством - каннабис. Его масса в пересчете на сухое вещество составила более 300 граммов.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Он раскаялся в содеянном.
 
29 октября следователь Первомайского отдел полиции направил в суд обвинительный акт в отношении мужчины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, хранение, харьков
 
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