30.10.2019 19:48

Обчищали квартиры в Харькове: на горячем пойманы воры-рецидивисты (ФОТО)

Два воришки попали в руки полиции после кражи.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции задержали злоумышленников 29 октября сотрудники оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области сразу после совершения ворами кражи из квартиры по бульвару Ивана Каркача, куда они проникли путем подбора ключа.

48 и 33-летние харьковчане ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также могут быть причастны к совершению других квартирных краж на территории Харькова и области.

На месте происшествия обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Следователем Индустриального отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Они задержаны в порядке ст. +208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Полицией принимаются меры, направленные на документирование преступной деятельности указанных лиц.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.