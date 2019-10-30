Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: произошла жесткая авария пяти авто (ФОТО, ВИДЕО)
30.10.2019  19:49   

ДТП на Салтовке: произошла жесткая авария пяти авто (ФОТО, ВИДЕО)

О ДТП сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на перкрестке проспета Тракторостителей и улицы Василия Стуса произошло жесткое ДТП с участием пяти автомобилей. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Криминал и происшествия ДТП неуступчивый американец врезался в немца 30.10 Криминал и происшествия На ХТЗ сбили пешехода - увезен в больницу (ФОТО) 30.10 Криминал и происшествия ДТП: два водилы неудачно поделили проспект (ФОТО)
 
 

Видео

Владимир Зеленский призвал инвесторов не "проспать" Украину
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 