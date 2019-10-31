31.10.2019 12:39

ДТП неуступчивый американец врезался в немца

Авария произошла на перекрестке Дмитриевский и Чеботарской улиц.



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Как сообщили в Патрульной полиции, 29 октября 2019 года около 20 часов патрульные получили вызов на ДТП на перекрестке улиц Дмитриевской и Чеботарской.

По предварительной информации водитель автомобиля Ford при выезде на нерегулируемый перекресток не пропустил автомобиль Mercedes, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал будет передан в суд.