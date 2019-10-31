ДТП: водила корейца нарушил правила и попал под грузовик (ФОТО)

30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.