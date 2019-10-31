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31.10.2019  13:03   

ДТП: водила корейца нарушил правила и попал под грузовик (ФОТО)


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 30 октября 2019, около 16:50 патрульные получили вызов на ДТП на проспекте Льва Ландау, 187-б.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушил правила дорожного движения, а именно п.п.10.3 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Daf.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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