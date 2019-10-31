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31.10.2019  13:40   

ДТП: не пропустил и попал в аварию (ВИДЕО)

Водители не поделили проспект.


//t.me
Как сообщили в Патрульной полиции, 30 октября 2019 года, около 13:00, патрульных вызвали на ДТП по проспекту Льва Ландау, 20.
 
По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ нарушил правила дорожного движения, а именно п.п.16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Cherry.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передано в суд.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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