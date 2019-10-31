31.10.2019 13:40

ДТП: не пропустил и попал в аварию (ВИДЕО)

Водители не поделили проспект.



//t.me

Как сообщили в Патрульной полиции, 30 октября 2019 года, около 13:00, патрульных вызвали на ДТП по проспекту Льва Ландау, 20.

По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ нарушил правила дорожного движения, а именно п.п.16.11 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Cherry.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУпАП.

Собранный материал будет передано в суд.