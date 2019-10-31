Пытался дать взятку детективу НАБУ: задержали самого крупного «черного лесоруба» на Харьковщине

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на должность председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу задержали при попытке дать взятку детективу НАБУ.
Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на должность председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер.
«Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось …», — пишет Кучер.
В пресс-службе областного управления полиции подтвердили, что задержание проводили сотрудники НАБУ. Проишестуие произошло за пределами Харькова. По словам очевидцев, вскоре на месте оказалась родственница лесника. Она попыталась убедить силовиков, что найденная в машине Сысы сумка принадлежит ей. Тем не менее, фигуранта усадили в авто и повезли в Киев.
Напомним, что 17 июля, во время рабочей поездки в Харьковскую область, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.
О фактах незаконного использования лесных ресурсов Президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский. По его словам, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.
«Сейчас он самый крупный «черный лесоруб» на Харьковщине… У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти», – отметил он. Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.
«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять», – сказал Владимир Зеленский. Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства.
Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Русланом Чагаровским.
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