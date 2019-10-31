31.10.2019 08:50

Пытался дать взятку детективу НАБУ: задержали самого крупного «черного лесоруба» на Харьковщине

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на должность председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер.



://facebook.com

Директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу задержали при попытке дать взятку детективу НАБУ.

Об этом на своей странице в Facebook написал кандидат на должность председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось …», — пишет Кучер.

В пресс-службе областного управления полиции подтвердили, что задержание проводили сотрудники НАБУ. Проишестуие произошло за пределами Харькова. По словам очевидцев, вскоре на месте оказалась родственница лесника. Она попыталась убедить силовиков, что найденная в машине Сысы сумка принадлежит ей. Тем не менее, фигуранта усадили в авто и повезли в Киев.

Напомним, что 17 июля, во время рабочей поездки в Харьковскую область, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов Президенту и присутствующим на мероприятии доложил директор ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Руслан Чагаровский. По его словам, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

«Сейчас он самый крупный «черный лесоруб» на Харьковщине… У меня появилась возможность наводить порядок с приходом новой власти», – отметил он. Президент прямо во время совещания позвонил Виктору Сысе, который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в Киеве.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять», – сказал Владимир Зеленский. Кроме того, во время совещания отмечалось, что в области имеет место недопуск экологической инспекции в лесные хозяйства.

Глава государства призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Русланом Чагаровским.