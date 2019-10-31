Групповое ДТП ожидаемо завершилось многокилометровой пробкой (ФОТО)

Нечисть разгулялась - в ночь перед популярным американским праздником на проспекте столкнулись сразу пять авто.
Вечером 30 октября на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Василя Стуса столкнулось сразу пять автомобилей. Об этом сообщили очевидцы.
Несколько машин получили значительные повреждения.
«По такому торжественному случаю, как вы могли догадаться, собралась огромная пробка», - отметил один из очеивдцев.
На месте происшествия работали полицейские и медики. Детали аварии устанавливаются.
30 октября 2019 года может появиться нездоровая тяга к тому, что считали вычеркнутым из собственной жизни. Возможно, речь про давний роман, про возвращение к вредной привычке или про детскую фобию. Так или иначе, рекомендуется сделать всё зависящее от себя, чтобы этот регресс не стал причиной заминок в делах. Сосредоточьтесь на настоящем. Есть вероятность, что эта среда предоставит возможность блеснуть красноречием, остроумием, красотой и другими талантами.
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