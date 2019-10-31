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31.10.2019  09:09   

Групповое ДТП ожидаемо завершилось многокилометровой пробкой (ФОТО)

Нечисть разгулялась - в ночь перед популярным американским праздником на проспекте столкнулись сразу пять авто.


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Вечером 30 октября на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Василя Стуса столкнулось сразу пять автомобилей. Об этом сообщили очевидцы.

Несколько машин получили значительные повреждения.

 «По такому торжественному случаю, как вы могли догадаться, собралась огромная пробка», - отметил один из очеивдцев.

На месте происшествия работали полицейские и медики. Детали аварии устанавливаются.

Источник:   ГХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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