Спасатели обезвредили 50-килограммовый фугас и россыпь гранат

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 6 выездов во время которых обезвредили 12 боеприпасов и 70 стрелковых патронов
30 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском, Волчанском и Изюмском районах Харьковщины.
Всего за сутки пиротехники осуществили 6 выездов и обезвредили 12 боеприпасов, среди которых 2 авиационные бомбы (фугасная 50-тикилограмова и осколочная 2,5 килограммовая), 4 артснаряда разного калибра, 6 ручных гранат РГД-33, а также 70 стрелковых патронов калибром 7 , 62 мм.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.
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