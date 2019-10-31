31.10.2019 11:50

В Индустриальном районе сожительница нанесла мужчине ножевое ранение

С ранением живота 43-летнего мужчину доставили в хирургическое отделение харьковской больнице.



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Сообщение о происшествии поступило в полицию 30 октября.

По данному факту следственным Индустриального отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 44-летняя жена потерпевшего. Телесные повреждения женщина нанесла мужу кухонным ножом во время внезапной ссоры.

Вещественные доказательства изъяты.

Женщине вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственным решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.